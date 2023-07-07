Эмилия Кларк ответила тем, кто против спецэффектов

Популярная актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» и дочь Талоса в «Секретном вторжении», рассказала о своём отношении к фильмам, снятым при использовании спецэффектов.

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Она заявила, что несогласна с тем, кто считает это «ненастоящей игрой»:

Они считают, что люди не играют в таких проектах. Но стоит подумать — почему они просят делать это всех великих актёров и почему они соглашаются?

Они считают, что люди не играют в таких проектах. Но стоит подумать — почему они просят делать это всех великих актеров, и почему они соглашаются?