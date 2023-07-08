8 звезд, рост которых не такой, каким кажется на экране

Не верьте своим глазам, ведь они вам нагло лгут!

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Собрали восемь актеров, которые запомнились вам выше, чем они есть на самом деле.

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Джиллиан Андерсон

Готовы узнать еще одну тайну «Секретных материалов»? Дэвид Духовны со своими 184 сантиметрами на голову выше коллеги по съемочной площадке. Разница умело сглаживалась операторской работой и не только. На втором кадре, который сделан на съемках продолжения легендарной франшизы, прекрасно видно, насколько большая у актеров разница в росте на самом деле. Рост Джиллиан всего 160 сантиметров. В одном из интервью она вспоминала, что в некоторых сценах приходилось стоять на подставке, особенно когда нужно было быть рядом с партнером в одном кадре.

Дэниел Рэдклифф

Во время съемок «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф был заметно ниже Эммы Уотсон и Руперта Гринта, однако ведущему герою не позволялось быть самым низким на экране.

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На кадре из фильма можно заметить, как умело оператор использует оптическую иллюзию: Дэниел стоит чуть ближе и даже кажется немного выше коллег. Заметим, что в настоящее время актер немного подрос и сравнялся с исполнительницей роли Гермионы. Рост Дэниела и Эммы сейчас 165 сантиметров.

Аманда Сейфрид

Дуэт из фильма «Время» поражает реальной разницей в росте. Рост Джастина Тимберлейка 185 сантиметров, а Аманды Сейфрид — всего 165.

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На экране разница кажется небольшой. Дело в том, что актриса постоянно носила каблуки — даже во время сцен драк и погони. Оказалось, что бегать ей приходилось в туфлях со специальными немного укороченными каблуками.

Джош Хатчерсон

У главных звезд «Голодных игр» разница в росте относительно небольшая. Рост Джоша Хатчерсона составляет 165 сантиметров, а Дженнифер Лоуренс — 175.

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В фильме Джош лишь немного ниже. Но стоит Дженнифер надеть каблуки или обувь на платформе, как экс-коллега по площадке начинает казаться совсем миниатюрным. В любом случае актер не комплексует по поводу роста и часто шутит на этот счет.

Роберт Дауни-младший

До сих пор считаете бессмысленными махинации с ростом? Тогда представьте, что помощница Железного человека заметно выше него — сразу же страдает восприятие Роберта как доминирующего персонажа.

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К слову, между ними практически нет разницы в жизни: Гвинет Пэлтроу выше всего лишь на один сантиметр. В фильме — на парочку ниже, это при том, что она якобы ходит на каблуках. Как бы пара выглядела в таком случае без уловок кинопроизводства, можно увидеть на фотографии справа. Не слишком гармонично, не правда ли?

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун одна из самых низкорослых знаменитостей, но вряд ли вы когда-то это замечали. К примеру, на съемках фильма «Воды слонам» актриса, рост которой всего 156 сантиметров, работала со звездой сумеречной саги Робертом Паттинсоном.

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Актер, напротив, рослый — 185 сантиметров. И все же ей не пришлось смотреть на партнера снизу вверх: когда это было необходимо, ее делали выше.

Том Харди

Тома Харди не так просто узнать в «Возвращении Темного рыцаря». Ради такого перевоплощения актеру пришлось провести уйму времени в спортзале и научиться говорить через маску. И тем не менее рост от тренировок больше не стал, это заслуга операторов и костюмеров, говорят, актеру выдали обувь на специальной платформе.

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Обратите внимание, что в фильме Том ростом 175 сантиметров выглядит даже немного выше своего напарника Кристиана Бэйла, рост которого 183 сантиметра.

Майкл Кларк Дункан

Майкла Кларка Дункана многие помнят как гиганта из «Зеленой мили». А значит, съемочная группа потрудилась на славу. Дункан действительно обладает выдающимся ростом в 196 сантиметров. Но и Тома Хэнкса невысоким точно не назовешь.

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