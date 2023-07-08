Андрею Мягкову исполнилось бы 85: как химику-технологу удалось стать «актером вне времени»?

Сегодня – 85 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Он был мастером импровизаций и перевоплощений. Его персонажей в кино обожают миллионы зрителей, а каждая роль в театре получалась звездной. С актерской галереей всесоюзного любимца познакомился корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

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«Иронию судьбы» впервые показали 1 января 76-го. С тех пор миллионы телезрителей с этим фильмом по традиции встречают новогоднюю ночь. Сам Андрей Мягков ежегодный показ картины считал насилием над зрителем, но признавал, что именно образ слабого на алкоголь врача, перепутавшего города и квартиры, стал для него поистине звездным. За роль Жени Лукашина актер получил Государственную премию СССР.Дебют в кино состоялся в 65-м. Буквально с порога школы-студии МХАТ молодого актера на главную роль в фильме «Похождения зубного врача» утвердил режиссер Элем Климов. Через три года Мягкова ждал первый большой успех – роль Алеши в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева. Но своего, как говорят актеры, режиссера Андрей Мягков нашел в лице Эльдара Рязанова. Даже на кинопробах он не отбывал номер – жил в кадре. Казалось, сыграть мог кого угодно.

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«Андрей был в этом смысле роскошен. Потом его спасал в кино бесценный дар – умение импровизировать, то есть, существовать в той ауре, в которую тебя поставил режиссер, как тебе удобно, как ты хочешь», – отметила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

За эволюцией советского интеллигента от зубного врача до обаятельного проходимца Жени Лукашина и скользкого Юлия Карандышева на экранах Союза наблюдали миллионы телезрителей. Химик-технолог по первому образованию, Андрей Мягков настоящую химию творил на сцене. Сначала в «Современнике», потом во МХАТе. В последнем своем спектакле «Белый кролик» играл вместе с супругой Анастасией Вознесенской. При получении нового сценария старался добыть роль и для нее.

«Их очень сложно разделить. Они входили всегда вместе, уходили вместе, репетировали вместе. Это, мне кажется, такая подпитка друг другом шла фантастическая», – сказал театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Евгений Каменькович.

Для любимой жены Мягков писал детективы. Один из них – «Сивый мерин» – в 2010-м даже экранизировали.

«Я прочитал, и мне очень понравилось. Поразило, что это не графомания. Кстати, посильнее, чем многие популярные отечественные детективы», – отметил кинодраматург, заслуженный деятель искусств РФ Александр Бородянский.