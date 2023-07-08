Умерла актриса из фильмов про Тарзана и "Волшебника страны Оз"

Скончалась Бетта Сент-Джон, американская красавица-актриса кино, ТВ и Бродвея и танцовщица, вдова актера Питера Гранта.

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Бетта, чья карьера стартовала еще в конце 30-х, снялась с Марлен Дитрих в комедийном вестерне "Дестри снова в седле", дважды - в британских хоррорах с Борисом Карлоффом и Кристофером Ли, включая мегакульт "Отель ужасов", и в двух лентах о Тарзане с Гордоном Скоттом - "Тарзан великолепный" и "Тарзан и неудачное сафари". Кроме того на ее счету сериал "Человек-невидимка", "Голый рассвет", пеплум "Плащаница" и еще два десятка предприятий.

Как сообщил сын артистки продюсер Роджер Грант, его мать отошла "в силу естественных причин", то есть от старости, в доме престарелых в Англии. Ей было 93 года.