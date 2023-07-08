Умер актер из фильма "Пацаны" Владислав Коновалов
Скончался Владислав Коновалов, советский, российский актер, телеведущий, журналист и сценарист.
Коновалов сыграл в 1983-м в легендарной драме Асановой и Клепикова "Пацаны" с Валерием Приемыховым и телефильме "Дети раздоров", над которым также работал с Приемыховым и Асановой, и где выступил соавтором сценария.
О кончине Коновалова сообщила его бывшая супруга, телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина.
"Ушел из жизни выдающийся журналист, обладатель отечественных и международных профессиональных наград. Мой учитель, мой коллега и моя первая настоящая любовь Владислав Коновалов. Мы прожили вместе 27 лет, потом наши пути разошлись", - рассказала она в соцсети.
Коновалов, родившийся в 1943 году, был старше жены на двадцать лет. В 1988 году у них родился сын Артем.