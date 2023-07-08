Виктория Агалакова рассказала об успешных пробах в американский проект

В начале июля в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера мистического сериала «Там, где цветет полынь». Актриса Виктория Агалакова сыграла в нем десятиклассницу Ульяну, которая обнаруживает у себя страшный дар — предвидеть гибель других людей. В интервью «Газете.Ru» Агалакова порассуждала о суперспособностях и современном формате «киносторис», а также рассказала об участии в пробах в зарубежные проекты.

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— Прочитали ли вы книгу «Там, где цветет полынь» Олли Вингет перед тем, как сняться в экранизации?

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— К сожалению, книгу мне не удалось прочитать до съемок. Но, как мне говорили, сценарий очень близок к сюжету книги.

— Как вы могли бы описать вашу героиню?

— Мой персонаж сталкивается с огромным количеством сложностей, ей постоянно надо принимать решения, на какую сторону она встает — добра или зла. Такого персонажа интересно играть, и я, конечно, сразу согласилась.

— Съемки сериала прошли два года назад. За это время вы успели сняться во многих проектах — чувствуете ли, что выросли как профессионал? Если да, то в чем этот рост проявляется?

— Два года — это небольшой срок для актерской карьеры. Бывает, ты снимаешься в нескольких проектах сразу, но проекты эти выходят только через 3-5 лет, а то и больше, поэтому твой рост зависит не от сроков, а от работы и опыта с разными режиссерами и командами.

— Всегда ли вы довольны своей игрой — или иногда, пересматривая сцены, кажется, что можно было сделать что-то по-другому? Любите ли вы видеть себя на экране?

— Я долго не могла привыкнуть к себе на экране, постоянно имела — и имею — к себе претензии, но это присуще всем актерам. Сейчас заставляю себя пересматривать свои работы, это учит меня не быть столь самокритичной.

— Сложно ли играть подростка? Чтобы перестроиться в эту энергетику, вы вспоминаете себя в том возрасте — или как-то иначе «настраиваетесь» на роль?

— Играть подростка, как и любого другого человека, нелегко, но это не от возраста зависит, а от персонажа. Конечно, я вкладываю свой опыт в актерскую игру, но если бы мой персонаж состоял только из моего опыта, это было бы скучно, поэтому я использую наблюдения за людьми.

— А сериал в целом ориентирован на подростков? Какие проблемы он подсвечивает?

— Я думаю, он ориентирован на все возрастные группы, потому как, кроме подростковых проблем, все персонажи сталкиваются с огромным количеством волнующих тем. Почти каждому персонажу приходится чем-то жертвовать ради семьи. А семья — это самое главное в жизни.

— Сериал сделан в формате «киносторис», то есть в нем 6 серий по 15 минут. Какие плюсы и минусы такого формата вы можете выделить?

— Очевидные плюсы у этого формата — это, конечно, то, что его может посмотреть каждый, даже тот, у кого вообще нет времени. Тот, для кого долгий сериал или фильм кажутся роскошью. Но и минус есть: ты только «подсаживаешься» на развитие сюжета и погружаешься в героев, как серия заканчивается.

— Учитывая современный темп жизни, можно ли прогнозировать, что будущее — за сериалами с короткими эпизодами, а на полнометражные фильмы у многих людей не будет хватать времени и терпения?

— Надеюсь, нет.

— Вы часто снимаетесь в мистических фильмах. Интересуетесь ли вы ужастиками в свободное время?

— На самом деле сама я вообще не люблю ни книги, ни фильмы ужасов, мне ужасов хватает в нашей реальности.

— В обществе увлечение хоррорами иногда не приветствуется — так, недавно учительницу английского языка и воспитательницу Анну Елькову уволили из детского сада из-за того, что она опубликовала рассказ ужасов. Как вы считаете, увлечение хоррорами действительно может негативно повлиять на психику?

— Я думаю, что увлечение хоррорами никак не может повлиять на психику, если она здоровая.

— Вы принимали участие в реалити-шоу «Наследники и самозванцы», «Вызов» и «Фактор страха: испытание тайгой». Чем вас привлекают такие проекты?

— Участие в этих шоу абсолютно точно закаляет меня. Они все были сложными, какие-то — за счет психологических задач, какие-то — за счет физических.

— Помимо менеджера на российском рынке у вас есть агентство, которое представляет вас за рубежом. Расскажите, участвовали ли вы в пробах и съемках в заграничных проектах, планируете ли работу за рубежом в будущем?

— Да, все верно. У меня было несколько проб и даже конкретное предложение из Америки, съемки планировались в Восточной Европе. Но в связи с обстоятельствами в мире проект заморожен.

— После выхода «Невесты» у вас появилось много иностранных поклонников, которые комментируют фотографии в ваших соцсетях. Что, как правило, они пишут в личку? Зовут ли в гости?

— Да, зовут в гости почти все. В основном пишут, что я красивая.

— Узнают ли вас на улице?

— Я не могу сказать, что за мной толпами бегают фанаты. Но те, кто узнают, просят сфотографироваться, и я с удовольствием это делаю. Мне приятно.

— У вас есть роль мечты?

— У меня нет какой-то определенной роли мечты, мне нравятся разные режиссеры, с которыми бы я хотела поработать. Например, Стас Иванов (сериал «ЮЗЗЗ») или Нигина Сайфулаева (фильм «Верность»).

— Сравнивают ли вас с кем-то из других знаменитостей? Как вы относитесь к таким сравнениям?

— С кем-то определенным постоянно не сравнивают, но я только рада, если это кто-то классный и талантливый.

— И напоследок вернемся к сериалу «Там, где цветет полынь». Ваша героиня владеет даром предвидеть смерти. А задумывались ли вы, какой дар вам хотелось бы иметь в реальности?