Актриса Марго Робби устраивала день розового цвета на съемках "Барби"

Марго Робби штрафовала тех, кто не носит одежду розового цвета на съемках «Барби»
Коллега Марго Робби по фильму «Барби» Райан Гослинг вспомнил, что актриса на съемках картины установила обязательных розовый дресс-код раз в неделю. Звезда «Дэдпула» подчеркнул, что на тех, кто его не придерживался, налагались штрафы. Об этом Гослинг рассказал People.
Гослинг подчеркнул, что сумму, вырученную со штрафов, Робби отдавала в благотворительные фонды.
«Что было действительно особенным, так это то, как была взволнована мужская часть съемочной команды. Под конец они все собрались и на свои деньги даже сделали розовые рубашки всей команде с радужной бахромой», — добавил актер.
По его словам, тем самым мужская половина продемонстрировала уважение и восхищение перед самой актрисой и режиссеркой проекта Гретой Гервиг. Он сравнил поступок мужчин со сценой в конце фильма «Общество мертвых поэтов», где ученики садятся за парты и говорят: «О, капитан! Мой капитан!»
Мировая премьера ромкома «Барби» запланирована на 19 июля 2023 года. По сюжету главную героиню (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Теперь ей и Кену (Райан Гослинг) предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.