Актриса Марго Робби устраивала день розового цвета на съемках "Барби"

Коллега Марго Робби по фильму «Барби» Райан Гослинг вспомнил, что актриса на съемках картины установила обязательных розовый дресс-код раз в неделю. Звезда «Дэдпула» подчеркнул, что на тех, кто его не придерживался, налагались штрафы. Об этом Гослинг рассказал People.

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Гослинг подчеркнул, что сумму, вырученную со штрафов, Робби отдавала в благотворительные фонды.

«Что было действительно особенным, так это то, как была взволнована мужская часть съемочной команды. Под конец они все собрались и на свои деньги даже сделали розовые рубашки всей команде с радужной бахромой», — добавил актер.

По его словам, тем самым мужская половина продемонстрировала уважение и восхищение перед самой актрисой и режиссеркой проекта Гретой Гервиг. Он сравнил поступок мужчин со сценой в конце фильма «Общество мертвых поэтов», где ученики садятся за парты и говорят: «О, капитан! Мой капитан!»