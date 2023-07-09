Зоидову бросил бойфренд из-за постельной сцены в сериале «Король и Шут»

Актриса Валери Зоидова сообщила, что парень бросил ее из-за постельной сцены в биографическом сериале Рустама Мосафира «Король и Шут». В комментарии «СтарХиту» 22-летняя девушка отметила, что на съемки эпизода было потрачено несколько дублей в разных локациях, но в итоговую версию сцену не включили.

«Это в целом была последняя смена, и я рассталась с парнем, когда он увидел это. Поэтому когда мне сказали, что она не вошла, я даже расстроилась», — поделилась Зоидова.

В сериале она сыграла девушку лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, а также Повелительницу мух. По словам Мосафира, сцена получилась неплохой, но ее решили убрать, потому что она «будто бы не должна была быть в сериале».