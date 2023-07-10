Братья Коэн впервые за пять лет работают над совместным фильмом

Режиссёры Итан и Джоэл Коэны, уже давно работавшие вместе над картинами, вновь объединят усилия для новой ленты. О чём она будет, неизвестно. Никаких деталей братья не раскрыли.

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Во время интервью для августовского номера журнала Empire за 2023 год Итан Коэн рассказал, что он разрабатывает новый проект с Джоэлом. В данный момент ведётся работа над сценарием проекта.