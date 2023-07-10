Фаннинг не взяли в кино в 16 лет из-за недостаточной сексуальности

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По словам Фаннинг, когда ей было 16 лет, она пробовалась на роль в комедийном фильме об отце и дочери, отправляющихся в путешествие. В один момент актрисе сказали, что она не подходит для роли. Причина — недостаточная сексуальность.

Примерно через год, когда Фаннинг было 17 лет, она потеряла ещё одну роль в кино на основании того, что у неё не было достаточного количества подписчиков в «Инстаграме»*.

После этих провалов актрисе начало везти: её стали замечать и приглашать для работы над какими-то крупными проектами. В данный момент Эль трудится с Хидео Кодзимой над Death Stranding 2. В проекте она сыграет очень важного персонажа.