Чем занимается Юрий Стоянов после "Городка"

10 июля свой день рождения отмечает актер Юрий Стоянов. Он стал известен многим благодаря своей роли в сатирической передаче "Городок", которую он долгие годы делал совместно с эстрадным артистом Ильей Олейниковым. Что интересно, партнеры по кадру, работавшие бок о бок много лет, родились в один день, вот только Стоянов появился на свет на 10 лет позже.

Стоянов имеет профессиональное актерское образование, однако помимо этого он неплохо поет и играет на гитаре, а в юношестве получил звание мастера спорта по фехтованию. Уже с 2001 года Юрий Стоянов удостоен звания народного артиста России.

Программа "Городок" выходила с 1993 года по 2012 год и была закрыта в связи с кончиной партнера Стоянова – Олейникова. Зритель любил этот проект за его злободневность и юмор, с которым в шоу рассказывалось о реалиях жизни россиян. Стоянов трижды становился обладателем престижной премии ТЭФИ за работу в "Городке".

После закрытия культового телевизионного шоу, Стоянов не остался без работы и ролей – его продолжали активно приглашать на съемки как в кино, так и на телевидение. Помимо этого с 2010 года актер стал играть в МХТ им. А. П. Чехова, в Балтийском доме и Театре имени М.Н. Ермоловой.

Также с 2019 года Стоянов начал вести собственный телепроект "100Янов", в котором с помощью многих известных коллег осуществлял юмористические перевоплощения в духе "Городка".

Актер одно время занимался и личным каналом «Чисто поржать» на платформе YouTube, где выпускал юмористические видео с шутками на актуальные темы, однако из-за большой загруженности в кино, времени на интернет с каждым годом оставалось все меньше.

Одни из самых ярких ролей актера Юрия Стоянова за последние годы: