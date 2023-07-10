Джейми Фокса впервые заметили на публике после госпитализации

Голливудский актер Джейми Фокс впервые был замечен на публике после экстренной госпитализации в апреле. Об этом сообщило издание TMZ, опубликовав новые снимки артиста.

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По данным издания, 55-летний обладатель «Оскара» в воскресенье, 9 июля, совершал прогулку на яхте по реке Чикаго. В ответ на приветствие узнавших его фанатов он помахал им рукой.