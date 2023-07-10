Рэйн Уилсон: "Я не был счастлив на съемках"

Я прекрасно понимал, что снимаюсь в одном из величайших телешоу. Люди его обожают. Но я был несчастлив. Я думал: «Почему я не кинозвезда? Почему я не следующий Джек Блэк или новый Уилл Феррелл? Почему я не могу сделать карьеру в кино? Почему у меня нет больших контрактов?»