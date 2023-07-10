Актеры, которых ненавидят за их роли

Если актер удачно отыграл свою роль, то это вовсе не означает, что он обязательно заслужит любовь зрителей. Иногда успех идет рука об руку с ненавистью.

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"Рамблер" рассказывает, каких актеров возненавидели за их роли.

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Имельда Стонтон

Многие знают лауреатку премии "BAFTA" Имельду Стонтон благодаря роли в фильмах о Гарри Поттере. Там она сыграла противную директрису Долорес Амбридж, которая любила пакостить ученикам и вечно ходила в розовом. Зрители очень сильно невзлюбили героиню и до сих пор ассоциируют каждую роль Стонтон с этим амплуа.

Многие фанаты Гарри Поттера даже считают, что именно Долорес Амбридж — самый страшный злодей саги, а вовсе не Волан-де-Морт. Во многом это заслуга Имельды Стон и ее фальшивых улыбок.

Джек Глисон

Актер Джек Глисон невероятно убедительно изобразил наследника престола и по совместительству настоящего садиста — Джоффри Баратеона. Но такая убедительность в итоге сыграла против Глисона. Автор серии книг, по которой был снят сериал, даже прислал Джеку письмо со словами: "Ты здорово сыграл, тебя все ненавидят".

После смерти своего персонажа на экране актер уже не появлялся в "Игре престолов". Однако он постоянно ходил с личной охранной, потому что боялся наткнуться на какого-нибудь зрителя, который ненароком перепутает сериал с реальностью. Джек не выдержал столь сильной ненависти и решил оставить мир кино.

Стэнли Туччи

Стэнли Туччи отлично сыграл пугающего маньяка Джорджа Харви в фильме "Милые кости". Актер так хорошо вжился в свою роль, что некоторые зрители не могли перестать считать его настоящим злом. Один фанат даже подкараулил Стэнли возле его дома, чтобы отомстить за убийство главной героини.

Но Туччи повезло, ведь вскоре он поучаствовал в съемках "Отличницы легкого поведения", где исполнил роль заботливого отца. К счастью, его больше не воспринимали лишь как жестокого убийцу из "Милых костей".

Иван Реон

Кадр из сериала "Игра престолов"