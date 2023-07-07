5 актеров, для которых киношные костюмы стали кошмаром

Костюмы персонажей — неотъемлемая часть любого фильма. За их дизайн даже присуждают награды на престижных кинопремиях. Однако порой красота грима и костюмов требует жертв. Знаменитым актерам приходится терпеть настоящие мучения, чтобы выглядеть впечатляюще.

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О том, как костюмы превращаются для актеров в кошмар, — в материале "Рамблера".

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Дженнифер Лоуренс

Во франшизе "Люди Икс" актриса Дженнифер Лоуренс играла мутанта-перевертыша по имени Мистик. Для Лоуренс внешний вид Мистик стал настоящим испытанием. Каждый день по шесть часов уходило на то, чтобы наложить грим и силиконовые накладки на все тело актрисы. Двигаться в этом облегающем костюме было очень сложно. Кроме того, у Дженнифер постоянно возникали проблемы с походом в уборную. У нее даже обнаружилась аллергия на краску, которую использовали для грима.

Энтони Дэниелс

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На съемках "Звездных войн" актеру пришлось нелегко. Костюм дроида C-3PO состоял из целых 18 частей. Дэниелсу обычно требовалось как минимум два часа, чтобы надеть их. В первые дни съемок отвалившийся элемент костюма даже проткнул актеру ногу. Быстро двигаться и нормально садиться в этом металлическом одеянии тоже было невозможно. Однажды у Энтони случился настоящий приступ паники прямо в костюме. Все из-за пугающего ощущения замкнутого пространства.

Джим Керри

Джим Керри испытывал настоящие муки во время съемок "Гринча". Его костюм покрывала шерсть яков, предварительно окрашенная в зеленый цвет. Наложение грима на все тело, включая макияж и силиконовые накладки, занимало 8 часов. Чтобы приспособиться к долгому и мучительному процессу, Джим даже начал заниматься со специалистом, который обучает сотрудников ЦРУ переносить пытки.

Роберт Джон Берк

Кадр из фильма "Робокоп 3"

После того, как Питер Уэллер покинул актерский состав третьей части "Робокопа", на его место пришел Роберт Джон Берк. Однако костюм киборга был разработан специально для Уэллера, чье телосложение оказалось значительно худее, чем у Берка.

По словам Роберта, съемки в 70 килограммах стекловолокна и стали превратились для него в настоящую агонию. Он чувствовал себя так, будто находился в камере пыток. Казалось, на плечах у него сидел еще один человек. Актеру пришлось экстренно сбрасывать вес: упражняться со скакалкой и подолгу просиживать в сауне.

Арнольд Шварценеггер