Умер создатель сериалов "Декстер" и "Байки из склепа" Мэнни Кото

9 июля ушел из жизни Мэнни Кото, лауреат премии "Эмми", американский режиссер, сценарист, продюсер, актер и автор комиксов.

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Артист ушел в Пасадино, Калифорния, в возрасте 62 лет от рака поджелудочной железы, который был ему диагностирован чуть более года назад - об этом рассказал СМИ представитель семьи кинематографиста.

В портфолио Кото, имевшего серьезный опыт в создании хорроров и фантастики, - работа над фильмами и сериалами "За гранью возможного", "Звездный бойскаут", "Одиссея 5", "Странный мир", "Декстер", "24 часа","Изгоняющий дьявола","Байки из склепа" и "Байки хранителя склепа", "Американская история ужасов" и "Американские истории ужасов", "Звездный путь: Энтерпрайз", так далее.