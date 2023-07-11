Веденеева сыграет главную роль в новой версии "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Заслуженная артиста России Татьяна Веденеева сыграет в новом прочтении несказанно популярной комедии Брэндона Томаса "Тетка Чарлея". Она была впервые поставлена в Лондоне в 1892-м, побив все рекорды, далее - Бродвей и прочее. Более того - уже на следующий год пьесу поставили и в России. В 1915-м впервые экранизировали.