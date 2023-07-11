Татьяна Веденеева сыграет главную роль в новой версии "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Заслуженная артиста России Татьяна Веденеева сыграет в новом прочтении несказанно популярной комедии Брэндона Томаса "Тетка Чарлея". Она была впервые поставлена в Лондоне в 1892-м, побив все рекорды, далее - Бродвей и прочее. Более того - уже на следующий год пьесу поставили и в России. В 1915-м впервые экранизировали.
У нас история известна по блестящему телефильму Титова 1975 года. Веденеева, на тот момент - студентка ГИТИС, сыграла в картине Эллу Делей, воспитанницу донны Розы, в последний момент заменив Анастасию Вертинскую. В новом спектакле происходит рокировка - Татьяна Вениаминовна станет донной Розой.
Об этом сама артистка, вчера, 10 июля, отметившая юбилей, рассказала на телешоу "Малахов". Репетиции начинаются в августе.
"Меня повысили, я теперь играю бразильскую миллионершу", - шутит Веденеева.