Байку о том, что актеру Тому Крузу нельзя смотреть в глаза на съемочной площадке, режиссер Кристофер Маккуорри назвал самым нелепым слухом по мнению самого артиста. Такое мнение Маккуорри высказал The Times.

По словам режиссера, Круз по его просьбе вспомнил "самый дикий миф о себе". Круза, как он объяснил, много лет обвиняли в том, что он запрещает актерам и съемочной группе смотреть ему в глаза. На самом деле подобного запрета никогда не было.

В 2020 году в интернете появилось видео со съемок фильма из серии "Миссия невыполнима", в котором Круз ругается на коллег по площадке за то, что они не соблюдают социальную дистанцию. По словам актера Саймона Пегга, такая строгость была связана с желанием продолжить съемки во время пандемии, сохранить возможность собираться вместе и работать.