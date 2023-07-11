Куда пропал звезда "6 кадров" Эдуард Радзюкевич

Сегодня, 11 июля, отмечает день рождения актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер Эдуард Радзюкевич. Многие зрители помнят его по комедийному скетч-шоу "6 кадров". "Рамблер" расскажет о творчестве и личной жизни Радзюкевича, а также о том, чем он занимается сейчас.

С самого детства Радзюкевич мечтал пойти по стопам отца и стать военным. Однако из-за диатеза он не смог пройти отбор в училище при Комитете государственной безопасности. В итоге Радзюкевич поступил в технический вуз и освоил несколько специальностей от столяра до слесаря-сборщика.

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В конце 1980-х мужчина решил реализовать себя в творческом направлении, и поступил в Щукинское училище.

По словам самого Радзюкевича, известность ему принес голос. Около 12 лет он озвучивал сюжеты программы "Сам себе режиссер". Были у Радзюкевича и небольшие роли в таких проектах, как "Байрон, " Иван и Митрофан", "Траектория бабочки" и многих других. И только в 2006 году на экраны вышло скетч-шоу "6 кадров". Проект просуществовал вплоть до 2014 года, и принес широкую известность и другим его участникам.

Также Радзюкевич не раз выступал в качестве режиссера. Он режиссировал такие фильмы и сериалы, "Моя прекрасная няня", "Кто в доме хозяин?", "Папины дочки", "Сваты", "All inclusive, или Все включено" и многие другие.

Артист был трижды женат. Еще в студенчестве он обручился с Еленой Ланской, однако их брак продержался около года. Со своей второй супругой Радзюкевич познакомился во времена преподавания актерского мастерства в ГИТИСе. Елена Юровских была его студенткой, поэтому два года он не предпринимал никаких действий. В 2003 году у пары родился сын Георгий.

Эдуард Радзюкевич долгое время страдал от алкогольной зависимости. Артист признался, что именно сын помог ее побороть:

"Благодарен сыну за то, что навсегда закончил с одной из самых пагубных привычек — пьянством. Как-то пришел домой в нетрезвом состоянии после спектакля, а он лежит в кроватке. Посмотрел на него, и мне вдруг стало стыдно, потому что я в жизни не видел своего отца пьяным. Я подумал: "Почему сын должен смотреть на мою пьяную рожу и слушать бред?" И вот тогда твердо решил, что завяжу. Через несколько месяцев лег в клинику и зашился".

Третьей избранницей Радзюкевича стала режиссер монтажа Мария Сергеенкова. По данным СМИ, пара вместе уже много лет. Также Сергеенкова называет Радзюкевича мужем в социальных сетях с 2017 года.