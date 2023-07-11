Актеры Голливуда готовятся к забастовке

Переговоры между Гильдией актёров США (SAG-AFTRA) и Ассоциации продюсеров США (AMPTP) завершатся уже 12 июля. Как сообщает издание The Wrap, стороны так и не смогли договориться по нескольким пунктам, поэтому забастовка практически неизбежна.

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Гильдия актёров США требует повышения оплаты труда и улучшений условий работы с учётом развития онлайн-кинотеатров. Как отмечают инсайдеры, в SAG-AFTRA уже обсудили коллективные требования к Гильдии продюсеров и последние дни готовятся к протесту.