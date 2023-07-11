Роберт Дауни-младший назвал самые важные фильмы в карьере

«Честно говоря, два самых важных фильма, в которых я снялся за последние 25 лет, — это "Лохматый папа", потому что именно из-за этого фильма [компания] Disney пообещала меня застраховать. Затем вторым по важности фильмом был "Дулиттл"», — сказал он.