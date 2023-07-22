Британская актриса Милли Бобби Браун стала популярной в 12 лет, благодаря роли девочки-подростка Одиннадцать в научно-фантастическом сериале «Очень странные дела». Сейчас молодой звезде 19 лет и она уже больше походит на опытную светскую львицу, чем невинную девушку.

Поклонники сериала не успевают удивляться переменам в характере и внешнем виде Милли, которую еще недавно называли одним из самых влиятельных подростков в мире. Удивительно но, похоже, девушке нравится образ взрослой и серьезной женщины. Актриса даже не стесняется выкладывать откровенные фотографии на своей странице в социальных сетях. На одном из последних опубликованных снимков Бобби Браун позирует в шезлонге в купальнике белого цвета.

Образ роковой красотки породил множество слухов о личной жизни актрисы. СМИ неоднократно приписывали девушке романы с молодыми холостяками, такими, как Джейкоб Сарториус, Ромео Бэкхем, регбист Джозеф Робинсон. На самом деле Бобби Браун с 2021 года встречается с сыном Джейком Бонджови, сыном рок-музыканта Джона Бон Джови. В апреле 2023 года 19-летняя Милли сообщила о помолвке.