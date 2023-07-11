Вилковой — 39: как обычная девчонка стала одной из самых востребованных актрис

Екатерине Вилковой удается успешно совмещать карьеру актрисы с ролью жены и матери. В ее фильмографии уже более семидесяти проектов, а браке — два ребенка и полное взаимопонимание с мужем. Однако жизнь актрисы не всегда была такой.

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11 июля Екатерине исполняется 39 лет. В честь дня рождения актрисы «Рамблер» рассказывает, как она смогла добиться известности, справиться с бедностью и пережить неудачные романтические отношения.

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Екатерина Вилкова родилась в Нижнем Новгороде. Отец был электриком, мать работала вахтером. Жили очень бедно: зубы приходилось чистить ледяной водой, а помыть волосы в любой удобный момент не получалось. Вилкова не винила родителей, но ей хотелось кардинально изменить свою жизнь.

Сначала девушка поступила в театральное училище в родном городе, а потом уехала в Москву. Долгое время училась во МХАТе — на курсе актеров Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. Правда, вскоре Вилкова поняла, что на самом деле ее душа лежит вовсе не к театру. Уже в студенческое время она начала сниматься в кино и сериалах: сыграла Дашу в «Бесах», Софью Голицыну в «Сатисфакции» и журналистку Настю в «Главном калибре».

Роли Вилковой — очень разноплановые. Она часто играла положительных барышень: например, Фенечку в экранизации романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». При этом Вилковой удалось попробовать себя и в других амплуа. Порочную девушку актриса сыграла в детективном фильме «Тот, кто гасит свет», а настоящую оторву — в знаменитых «Стилягах» Валерия Тодоровского.

«Чем дальше от меня характер той или иной героини, тем интереснее в нем разбираться. Копаешься в себе и находишь то, о чем раньше не подозревала», — рассказала Вилкова в одном из интервью.

Несмотря на успех в кино, в личной жизни у Вилковой долгое время все складывалось не так удачно. У нее было несколько романов, которые закончились расставаниями. В 2011 году Вилкова наконец встретила свою судьбу — актера Илью Любимова. Они познакомились в храме, куда Вилкова пришла за компанию с подругой. Илья — очень набожный человек, а потому искал жену себе под стать. В то время Екатерина Вилкова была частой гостьей на светских тусовках, но это не помешало актерам влюбиться и связать себя узами брака.

До женитьбы пара даже решила устроить себе эксперимент и целый год воздерживалась от интимной жизни. По словам Вилковой, это не было сложно, даже наоборот — все «рецепторы обострились». Они с будущим мужем смогли лучше узнать друг друга.

«Можно назвать какой-то жертвой, это не такая уж и большая жертва, чтобы быть вместе всегда», — отметила Екатерина.

Вилкова и Любимов редко разлучаются — даже в кино. Они впервые появились вместе на экране в фильме «Одноклассницы», где сыграли супружескую пару. А следующее их совместное появление было в сериале «Отель Элеон». Актеры также исполнили роль супругов, но уже бывших.

Кадр из сериала "Отель Элеон"

Вилкова рассказывала, что ей очень сложно существовать с мужем в одних проектах. Безусловно, Любимов — родной человек, которому она всегда может доверять, но при этом актрисе казалось, что супруг всегда видит ее насквозь.

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