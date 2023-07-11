Как выглядела в молодости Мэгги Смит

Многие знают Мэгги Смит по роли преподавательницы Минервы Макгонагалл в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Однако задолго до этого актриса примерила на себя огромное количество самых различных образов. Сейчас Мэгги Смит 88 лет, "Рамблер" решил показать, как актриса выглядела в молодости.

© Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Мэгги Смит играет на сцене театра и в кино уже более 70 лет. Она была шесть раз номинирована на престижную в кинематографе премию "Оскар", и дважды одержала победу за главную роль в фильме "Расцвет мисс Джин Броди" и за роль второго плана в картине "Калифорнийский отель". Также на ее счету такие премии как "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA и многие другие.

Кадр из фильма «Расцвет Мисс Джин Броди»

Большинство зрителей узнали Мэгги Смит только после экранизации книг Джоан Роулинг "Гарри Поттер". Интересно, что исполнитель главной роли Дэниэл Рэдклифф снялся в киноленте во многом благодаря Мэгги Смит. Именно она порекомендовала мальчика на роль Гарри Поттера. До этого Рэдклифф и Смит вместе снимались в сериале "Дэвид Копперфильд".

Кадр из фильма «Отелло»

Мэгги Смит сложно назвать эталоном голливудской красоты, однако все отмечают ее аристократиескую внешность, пронзительный взгляд и горделивую осанку.

Актриса дважды была замужем. Первым ее супругом стал коллега Роберт Стивенс. В их браке появились на свет два мальчика – Крис и Тоби, они тоже стали актерами. Вторым мужем Смит стал британский драматург и сценарист Беверли Кросс. Их брак продлился 35 лет, пока в 1998 году мужчина не скончался.

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