Шути Гатва проговорился, что сыграет в двух сезонах «Доктора Кто»

Актёр Шути Гатва, который в ноябре этого года сменит Дэвида Теннанта в роли Доктора в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», примет участие более чем в одном сезоне.

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Об этом случайно рассказал сам актёр во время интервью Rolling Stone, вспоминая свою работу в театре:

Это согревало меня и поддерживало всю ночь, даже если я был на мели. Но я планирую вернуться в театр в следующем году, когда закончу работу над своим вторым сезоном «Доктора Кто».