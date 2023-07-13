Тимоти Шаламе не проходил пробы на роль в «Вонке»

Режиссер мюзикла «Вилли Вонка» Пол Кинг заявил, что прямо предложил звезде «Дюны» Тимоти Шаламе сыграть главного героя, обойдя этап проб. Об этом Кинг заявил в беседе с изданием Rolling Stone.

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«Он замечательный человек. И был единственным, кто, в моем представлении, подходил на эту роль», — объяснил кинематографист.

По словам Кинга, он изначально знал, что Шаламе умеет петь и танцевать, так как видел его школьные видеоролики, опубликованные на YouTube.

«И когда я с ним поговорил [о фильме], то его это заинтересовало. В школе он еще танцевал чечетку, поэтому сказал мне: «Хочу показать людям, что я умею», — вспомнил Кинг.

Фильм «Вилли Вонка» выходит в прокат 15 декабря. Он станет приквелом к картине «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года. По сюжету герой Шаламе открывает шоколадный магазин, используя свои знания о сладостях, накопленные во время путешествий. При этом шоколатье приходится столкнуться с объединенными силами магнатов бизнеса. Британский актер Хью Грант исполнил роль умпа-лумпа — низкорослого прислужника на фабрике Вилли Вонки.

11 июля Warner Bros. опубликовала трейлер «Вилли Вонки».