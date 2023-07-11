Сын Рудковской и Плющенко сыграет главную роль в ремейке «Трех мушкетеров»

У звездного продюсера этот год выдался богатым на поводы для гордости: старшие сыновья успешно окончили МГИМО, а Саша Плющенко снимется в ремейке культовых «Трех мушкетеров». Талантливому мальчику доверили роль самого Д'Артаньяна в детстве, о чем его мама сообщила в своем телеграм-канале. «Я жду в нетерпении грима — интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями», — поделилась Яна Рудковская с подписчиками. Действительно, каст у фильма интригующий: компанию 10-летнему мальчику составит дочь Тимати — 9-летняя Алиса Юнусова. Ей предстоит исполнить роль юной Миледи.