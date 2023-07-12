Актриса Лиана Гриба сыграет главную роль в сериале «Постучись в мою дверь»

Главную женскую роль в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь» исполнит Лиана Гриба — об этом сообщает издание SHOT. Представители портала заметили девушку на съёмочной площадке вместе с Никитой Волковым, который исполнит главную роль.

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Лиана Гриба — 25-летняя актриса, уроженка Латвии. Ранее девушка снималась в сериалах «Триггер», «Монастырь» и «Хрустальный». За свою небольшую карьеру девушка успела сыграть в 14 проектах.

«Постучись в мою дверь» — популярный турецкий сериал, рассказывающий историю любви владелицы цветочного магазина Эды и архитектора Серкана Болата. Изначально пара просто притворяется влюблёнными, чтобы вернуть бывшую девушку Серкана, однако затем между главными героями вспыхивает настоящий роман.