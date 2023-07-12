Актер из сериала "Клан" Мирсад Тука умер в 58 лет

Скончался югославский и боснийский актер кино и ТВ Мирсад Тука. Об этом сообщает KIX, причиной названа тяжелая и продолжительная болезнь.

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Артист ушел из жизни менее чем через месяц после своего 58-летия.

Тука родился в Тузле. Закончил Университет искусств в Белграде. На экране - с 90-х: "Каникулы в Сараево", "Андеграунд" Кустурицы, британская военная драма "Воины","Ремейк", сериалы "Клан","Запретная любовь", "Черная хроника", ленты "Вечно молодой","Отвези меня туда, где хорошо", другие.