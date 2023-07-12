12 июля актрисе кино и телевидения Мишель Родригес исполняется 45 лет.

Мишель родилась в семье пуэрториканца и доминиканки. С самого детства она отличалась упрямым характером, бунтарским духом и невероятной харизмой. В школе Мишель постоянно ввязывалась в драки, защищая слабых, а во взрослом возрасте не раз имела проблемы с законом.

В выпускном классе Родригес окончательно решила бросить школу и отправилась покорять Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. Сначала Мишель исполняла лишь небольшие эпизодические роли: например, в фильме «Лето Сэма» и «Колыбель будет качаться». Но уже вскоре молодой актрисе удалось покорить зрителей. Она обрела славу волевой девушки, которая не боится взять в руки оружие и поучаствовать в опасных гонках.

За свою карьеру Родригес была удостоена нескольких кинопремий. В их числе — «Независимый дух» за дебют в фильме «Женский бой» и «Премию Гильдии киноактеров США» за роль в сериале «Остаться в живых.