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Гонки, бокс и сложный характер: Мишель Родригес — 45

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Несмотря на маленький опыт в кино, Мишель Родригес легко обошла своих конкуренток и получила главную роль в фильме "Женский бой". Режиссер оценил необычную внешность и бунтарский нрав актрисы. Чтобы убедительно отыграть в спортивной драме, Родригес полгода занималась боксом с тренером. Девушка доказала, что даже подобный спорт — вполне женское дело.  
© Кадр из фильма "Женский бой"
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Популярность Мишель принесла роль опытной гонщицы Летти Ортис в боевике "Форсаж". Эта девушка прекрасно разбирается в автомобилях и с легкостью обходит в гонке конкурентов-мужчин. Не зря ее так полюбили зрители и персонаж Вина Дизеля. Родригес и сама любит погонять в жизни. Актрису даже судили за несоблюдение дорожных правил.  
© Кадр из фильма "Форсаж"
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Мишель любит воплощать на экране образ сильной женщины. Вот и в 2002 году она эффектно отыграла в "Обителе зла" жестокую наемницу из спецназа Рэйн. Вместе с Милой Кунис у них получился отличный боевой дуэт. Спустя десять лет актрисы воссоединились в новой части боевика.  
© Кадр из фильма "Обитель зла"
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Яркие появления у Родригес были не только в кино. Во втором сезоне "Остаться в живых" Мишель сыграла офицера полиции Ану-Люсию Кортес. Лидер по призванию, отличный боец, мастер стрельбы и опасная мстительница — все это про героиню Мишель.  
© Кадр из сериала "Остаться в живых"

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Пилот службы безопасности Труди Чакон тоже покорила сердца многих зрителей. Сильная и решительная девушка не один раз шла против приказов начальства. Фанаты "Аватара" до сих пор надеются, что их любимая героиня еще появится в дальнейших частях франшизы.  
© Кадр из фильма "Аватар"
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В этом боевике Мишель Родригес исполнила роль стойкой Лус — лидера организации "Паутина", которая спасает иммигрантов из Мексики. С ружьем наперевес девушка помогает главному герою Мачете в его мести.  
© Кадр из фильма "Мачете убивает"
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Роль в фильме "Вдовы" можно назвать самой серьезной во всей карьере Мишель. При неудачном налете погибают несколько грабителей. Одна из вдов, которую играет Родригес, вдохновляет других закончить начатое и выяснить, кто же виноват в смерти их мужей.  
© Кадр из фильма "Вдовы"
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Одна из последних ролей актрисы — варвар Хольга Килгор из фэнтезийной кинокомедии "Подземелья и драконы". Чтобы выглядеть еще более воинственно, Мишель специально качалась в спортзале.  
© Кадр из фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров"

    12 июля актрисе кино и телевидения Мишель Родригес исполняется 45 лет.

    Мишель родилась в семье пуэрториканца и доминиканки. С самого детства она отличалась упрямым характером, бунтарским духом и невероятной харизмой. В школе Мишель постоянно ввязывалась в драки, защищая слабых, а во взрослом возрасте не раз имела проблемы с законом.

    В выпускном классе Родригес окончательно решила бросить школу и отправилась покорять Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. Сначала Мишель исполняла лишь небольшие эпизодические роли: например, в фильме «Лето Сэма» и «Колыбель будет качаться». Но уже вскоре молодой актрисе удалось покорить зрителей. Она обрела славу волевой девушки, которая не боится взять в руки оружие и поучаствовать в опасных гонках.

    За свою карьеру Родригес была удостоена нескольких кинопремий. В их числе — «Независимый дух» за дебют в фильме «Женский бой» и «Премию Гильдии киноактеров США» за роль в сериале «Остаться в живых.

    В честь дня рождения актрисы вспоминаем ее самые эффектные образы на экране.

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