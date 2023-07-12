Раскрыта реакция Форда на костюм Джонса из первого фильма

По словам звезды «Индианы Джонса», его первые впечатления от образа героя были неоднозначные. «Почему я ношу кожаную жилетку в джунглях? Здесь разве не жарко? Почему я ношу с собой кнут? Что я буду делать с чертовым кнутом? Хлестать им людей?» — поделился актер, уточнив, что на данный момент у него нет вопросов к костюму, так как он «отражает фильмы прошлого».