Ушла из жизни актриса из сериала "Каменская" Лариса Маршалова

Трагическое известие о кончине актрисы Ларисы Маршаловой потрясло ее поклонников и коллег по цеху.

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Белорусская актриса, которой было всего 44 года, скончалась утром 12 июля. Лариса Маршалова была известна своими ролями в кино и на сцене Минского Театра-студии киноактёра. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Сообщение о смерти Маршаловой было подтверждено театром, где она служила много лет. В настоящее время причины ее преждевременной кончины остаются неизвестными.

Лариса Маршалова начала свою карьеру уже в юном возрасте и успела сняться во множестве фильмов и сериалов белорусского и российского производства. Одним из наиболее известных проектов, где она сыграла, является сериал "Каменская", который получил широкую популярность. Ее талант и профессионализм также проявились в фильмах "Мужчины не плачут", "Подъём с глубины" и"Воскресенье в женской бане", где она исполнила главные роли.