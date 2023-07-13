Уизерспун вспомнила, как отказалась сниматься в эротической сцене

47-летней актрисе Риз Уизерспун предлагали сняться в интимной сцене для фильма "Страх" 1996 года. Об этом она рассказала журналу Harper's Bazaar.

Уизерспун вспомнила, что ей было 19 лет, когда режиссер Джеймс Фоули предложил ей сняться в сцене с обнажением ниже пояса. Изначально эпизода не было в сценарии, и актриса узнала о нем на съемочной площадке.

Уизерспун предполагает, что режиссер придумал сцену сам и решил спросить, согласна ли актриса осуществить задумку. Она отказалась:

"Опыт не очень приятный", — призналась актриса.

Риз Уизерспун попросила, чтобы вместо нее в сцене сняли дублершу. По словам актрисы, случившееся не стало для нее травмой, но помогло понять, что в дальнейшей карьере она хочет рассказывать истории со стороны женщин, а не мужчин.