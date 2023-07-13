К юбилею Михаила Пуговкина: путь фронтовика и короля комедии

Знаменитого советского актера Михаила Пуговкина называли королем комедии. Он родился сто лет назад. Его роли, например, кинорежиссера Якина или отца Федора зрители уже давно разобрали на цитаты. Всего этого могло не быть. Пуговкин – один из тех артистов, кто воевал в Великую Отечественную. Он был ранен в 1942-м, ему собирались ампутировать ногу, рассказывает корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

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С крошечной роли в фильме «Дело Артамоновых» началась актерская карьера Михаила Пуговкина. Его сцену снимали 22 июня 1941 года. Сразу после съемок объявили, что началась война. Совсем скоро артист прибавил себе год и ушел добровольцем на фронт.

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В 1942 году разведчика Пуговкина ранило в ногу. Хотели ампутировать, но хирург рискнул: раскаленной ложкой прочистил рану и зашил. Недуг напомнил о себе через два года на съемках следующей картины «Свадьба». Несмотря на боль, актер доиграл до конца.

«Когда был закончен первый дубль, он вышел в соседнее помещение, снял сапог и вылил оттуда кровь», – говорит режиссер, писатель Виталий Максимов.

В фильмографии Пуговкина – больше ста ролей. Появившись в кадре даже на пару минут, он тут же вызывал улыбку и запоминался зрителю. Своим главным учителем Михаил Пуговкин считал Леонида Гайдая. Режиссер позволял ему импровизировать в кадре, а актер отдавался работе по полной. В «12 стульях», играя отца Федора, круша стулья во время настоящего шторма, на всю жизнь заработал радикулит.

«Он прекрасно понимал, что Пуговкин – синтетический артист, из которого можно лепить любой образ. Благодаря характерно-комедийному дару и эксцентризму он вытянет любую роль. Его манера очень узнаваема: взгляд, разговор, паузы», – отмечает киновед Алексей Тремасов.

На малой родине актера в Костромской области уже несколько лет проводят фестиваль имени своего земляка. Там и музей с костюмами и личными вещами, и самый необычный памятник артисту в виде трехметровой пуговицы.

«Он был очень артистичным уже с детства, бабушка его очень любила и говорила «пуговка, ты моя». Так появился символ нашего фестиваля», – говорит председатель оргкомитета фестиваля «Чухломская пуговка» Тамара Дурягина.

Последний раз актер был здесь в 1982 году. Презентовал свои фильмы, общался со зрителями. Тогда на всю страну гремело «Спортлото – 82», где даже из отрицательного персонажа Пуговкин сделал обаятельного героя.

«Мы всегда старались посвящать его в разные мероприятия, в тусовку. Потому что Михаил Иванович не мог без этого. Его спросишь – сколько вам лет? Он говорит, что в душе 38, а ему уже было под 80», – вспоминает директор Московского центра Михаила Пуговкина Николай Чернов.