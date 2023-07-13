Железняк рассказала о запретах Захарова в «Ленкоме»

Актриса Олеся Железняк рассказала в беседе с Aif.ru, что покойный художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров не разрешал ей кривляться на сцене.

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Железняк не могла кривляться, даже если играла гротесковую комедию. Захаров запрещал «просто работать лицом» и просил, чтобы артистка пропустила роль «через свое естество». По словам звезды, режиссер требовал у актрисы «подключать каждую клеточку своего организма».

Железняк окончила Российскую академию театрального искусства в 1999 году. После выпуска она начала служить в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова». Она дебютировала в театре в спектакле «Варвар и еретик» по роману «Игрок» Федора Достоевского.

В 2000 году Железняк впервые снялась в кино. Она стала известна после роли Зои Мисочкиной в картине «Ландыш серебристый». В фильмографии звезды более 60 работ.