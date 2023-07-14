Звезды "Оппенгеймера" надеялись избежать скандала на премьере

Актерский состав фильма "Оппенгеймер" вышел накануне на красную дорожку в Лондоне. Через некоторое время было объявлено о начале забастовки Гильдии киноактёров США (SAG-AFTRA), и звезды ушли перед показом фильма в знак поддержки коллег.

© Российская Газета

Как пояснил собравшимся режиссер Кристофер Нолан, они "ушли писать свои плакаты", фактически сорвав премьеру фильма.

Мероприятие было сдвинуто на час раньше, чтобы звезды хотя бы успели прийти на ковровую дорожку. Как передает Deadline, Эмили Блант в разговоре с прессой выражала надежду, что касту не придется покинуть показ, если стороны все же "заключат честную сделку".

Однако всем составом актеры покинули премьеру - ушли Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Рами Малек, Флоренс Пью. Фотографы лишь успели сделать несколько фотографий.

Ранее сообщалось, что Гильдия киноактёров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров (AMPTP) не достигли успеха в переговорах о новых условиях договора. Голливудские актеры решились на первую за 63 года забастовку, требуя обуздать экспансию нейросетей, платить за видео с их участием при использовании для их обучения искусственного интеллекта и как-то ограничить влияние стримингов на большое кино.