От бармена до модели: чего вы не знали о главной звезде сериала "Викинги"
Если вы когда-либо смотрели хоть одну серию культового сериала "Викинги", вы точно не смогли не влюбиться в главного героя — невероятно мужественный Рагнар обладает каким-то магнетическим притяжением и способностью нежно любить и защищать свою семью. Конечно, таким персонажа сделал голубоглазый австралийский актер Трэвис Фиммел.
Вам возможно казалось, что актеру от силы 35 лет, но на самом деле, 15 июля он празднует свое 44-летие. "Рамблер" расскажет самые интересные факты об актере, который влюбил в себя миллионы зрителей.
Он не из Скандинавии
Фиммел — австралийский актер, который отлично справился со скандинавским акцентом, играя викинга. Он родился 15 июля 1979 года. Его родной город — Эчука, штат Виктория. Его прозвище Ранги.
Он вырос на ферме
Трэвис вырос на ферме недалеко от Эчуки. Его отец был скотоводом, которому принадлежал участок земли площадью 5500 акров, расположенный между Сиднеем и Мельбурном. Трэвис работал на семейной ферме и ходил в школу, пока ему не исполнилось 17 лет. Его мама была медсестрой, которая работала с людьми с ограниченными возможностями в качестве санитара.
Он планировал стать профессиональным футболистом
После окончания школы Трэвис переехал в Мельбурн и собирался стать профессиональным футболистом. Еще подростком он договорился с футбольным клубом Сент-Килда в Австралийской футбольной лиге. Его планы рухнули, когда он сломал ногу, из-за чего он не мог играть в начале сезона. Хотя в то время это казалось трагедией, судьба закрыла одну дверь, чтобы можно было открыть другую.
Он отказался от учебы и уехал путешествовать
Трэвис окончил местную среднюю школу, а затем поступил в колледж. Он пошел в школу в Мельбурнском университете, но не задержался в университете надолго. У него была небольшая тяга к путешествиям, и его природное любопытство увело его очень далеко от австралийского континента.
Он был барменом и всех угощал
Стремясь к приключениям и чему-то другому, Трэвис переехал в Великобританию. Он устроился барменом в пабе в Лондоне. Трэвис знает, что такое зарабатывать на жизнь, но он был слишком щедрым и наливал за свой счет столько пива, сколько продавал.
За барной стойкой его заметил будущий менеджер
Во время работы в баре Трэвиса заметил человек, который впоследствии стал его менеджером в качестве актера. Дэвид Зельцер увидел в Фиммеле что-то, что заставило его поверить, что у него есть все необходимое, чтобы добиться успеха в актерском мире. Он сделал предложение Трэвису и порекомендовал переехать в США, чтобы попробовать. Трэвис последовал его совету и переехал в Лос-Анджелес, где его наставляла Ивана Чаббак.
Успешное модельное прошлое
Фиммел оказался в нужном месте в нужное время. Он тренировался в спортзале еще в Австралии, когда его заметил модельный скаут, работавший в модельном агентстве Chadwick. Фиммел сразу же подписал контракт на работу с LA Models в 2002 году. Он был без гроша в кармане и пришел в агентство практически босиком. С нуля он поднялся до серьезных заработков, сотрудничая с известными дизайнерами.
Он стал известен как один из самых сексуальных мужчин в мире
Модельная карьера Фиммела привлекла к нему большое внимание. Он моделировал в нижнем белье и представлял аромат Crave для CK. В 2002 году он стал одной из самых востребованных мужских моделей на планете. В 2002 году журнал People назвал его одним из самых сексуальных холостяков мира.