Чего вы не знали о главной звезде сериала "Викинги"

Если вы когда-либо смотрели хоть одну серию культового сериала "Викинги", вы точно не смогли не влюбиться в главного героя — невероятно мужественный Рагнар обладает каким-то магнетическим притяжением и способностью нежно любить и защищать свою семью. Конечно, таким персонажа сделал голубоглазый австралийский актер Трэвис Фиммел.

© Кадр из сериала "Викинги"

Вам возможно казалось, что актеру от силы 35 лет, но на самом деле, 15 июля он празднует свое 44-летие. "Рамблер" расскажет самые интересные факты об актере, который влюбил в себя миллионы зрителей.

Видео дня

Он не из Скандинавии

Фиммел — австралийский актер, который отлично справился со скандинавским акцентом, играя викинга. Он родился 15 июля 1979 года. Его родной город — Эчука, штат Виктория. Его прозвище Ранги.

Он вырос на ферме

Трэвис вырос на ферме недалеко от Эчуки. Его отец был скотоводом, которому принадлежал участок земли площадью 5500 акров, расположенный между Сиднеем и Мельбурном. Трэвис работал на семейной ферме и ходил в школу, пока ему не исполнилось 17 лет. Его мама была медсестрой, которая работала с людьми с ограниченными возможностями в качестве санитара.

Он планировал стать профессиональным футболистом

После окончания школы Трэвис переехал в Мельбурн и собирался стать профессиональным футболистом. Еще подростком он договорился с футбольным клубом Сент-Килда в Австралийской футбольной лиге. Его планы рухнули, когда он сломал ногу, из-за чего он не мог играть в начале сезона. Хотя в то время это казалось трагедией, судьба закрыла одну дверь, чтобы можно было открыть другую.

Он отказался от учебы и уехал путешествовать

Трэвис окончил местную среднюю школу, а затем поступил в колледж. Он пошел в школу в Мельбурнском университете, но не задержался в университете надолго. У него была небольшая тяга к путешествиям, и его природное любопытство увело его очень далеко от австралийского континента.

Он был барменом и всех угощал

Стремясь к приключениям и чему-то другому, Трэвис переехал в Великобританию. Он устроился барменом в пабе в Лондоне. Трэвис знает, что такое зарабатывать на жизнь, но он был слишком щедрым и наливал за свой счет столько пива, сколько продавал.

За барной стойкой его заметил будущий менеджер

Во время работы в баре Трэвиса заметил человек, который впоследствии стал его менеджером в качестве актера. Дэвид Зельцер увидел в Фиммеле что-то, что заставило его поверить, что у него есть все необходимое, чтобы добиться успеха в актерском мире. Он сделал предложение Трэвису и порекомендовал переехать в США, чтобы попробовать. Трэвис последовал его совету и переехал в Лос-Анджелес, где его наставляла Ивана Чаббак.

Успешное модельное прошлое

Фиммел оказался в нужном месте в нужное время. Он тренировался в спортзале еще в Австралии, когда его заметил модельный скаут, работавший в модельном агентстве Chadwick. Фиммел сразу же подписал контракт на работу с LA Models в 2002 году. Он был без гроша в кармане и пришел в агентство практически босиком. С нуля он поднялся до серьезных заработков, сотрудничая с известными дизайнерами.

Он стал известен как один из самых сексуальных мужчин в мире