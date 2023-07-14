Егор Дружинин: «Герман живет в каждом из нас»

В 21:00 17 июля на ТНТ состоится телевизионная премьера комедийного сериала «Бэби-тур» – свежего хита онлайн-кинотеатра KION. Это и добрая комедия про жизнь в российской глубинке нулевых, и тонкая сатира на вечную тему «хорошо там, где нас нет».

© РИА "ФедералПресс"

Четыре подруги, работницы местной птицефабрики, случайно узнают о существовании «бэби-туров»: при родах за границей ребенок получает иностранное гражданство. Желание изменить свою жизнь настолько велико, что женщины решаются на авантюру. Им предстоит раздобыть крупную сумму денег, выучить иностранный язык и, самое главное, забеременеть. Мужья не горят желанием помогать героиням в этом сомнительном мероприятии. Но разве могут такие пустяки остановить русскую женщину на пути к мечте?

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Одну из ролей в этой истории сыграл хореограф Егор Дружинин. В интервью «ФедералПресс» он рассказал о своем герое, съемках в сериалах и дружбе с режиссером Федором Стуковым.

Егор, в сериале «Бэби-тур» вы играете персонажа по имени Герман. Опишите его. Есть ли у вас с ним какие-то общие черты?

— К сожалению, Герман живет в каждом из нас. И хотя мы с ним – две большие противоположности (даже волосы – у него есть, а у меня нет и не будет), но пол у нас один – мужской. В связи с этим есть вещи, которые, вероятно, в той или иной степени присущи нам обоим: некоторая самоуверенность, умственная неповоротливость, завышенная самооценка, мерцающее чувство юмора и т. д. Ориентируясь на эти черты и на подсмотренные мною модели поведения мужчин в обществе женщин, которые им понравились, я и сформировал своего героя.

Мой Герман – не слишком романтичный, не слишком далекий, не слишком амбициозный, не слишком смелый и не слишком остроумный человек, которому кажется, что всеми вышеперечисленными качествами он обладает в полном объеме.

Он – плохой муж и, наверное, средний отец. Единственное его достоинство – он в полной мере обеспечивает свою семью, хотя, наверное, уже не получает ни малейшего удовольствия от работы. Но главное, что делает его поступки вполне понятными для меня, – он одинок. Правда, решает он проблему одиночества совсем некрасиво. И хотя местами он бывает трогателен и слаб, его это никак не оправдывает.

Может, кто-то мельком увидит моего Германа в сериале, ужаснется схожести с собой и сделает все возможное, чтобы измениться? Аллилуйя! Меняться никогда не поздно!

Вы в первый раз работали с режиссером Федором Стуковым? Какие впечатления у вас остались от съемочного процесса?

— С Федей мы в таком формате действительно работали впервые. Но раньше вместе выходили на одну сцену, одновременно окончили театральный институт – он в Москве, а я в Питере. Мне кажется, в творческом смысле мы формировались параллельно и очень схожим образом. Так что на площадке нам было легко и весело. Тем более я знаю Федю как беззлобного хулигана. И в роли режиссера вижу в нем все того же хитреца, замышляющего с каждой новой картиной какую-то новую шалость (улыбается).

Сложились ли с кем-то из коллег дружеские отношения? Если да, то с кем?

— Сложились с Федей, 37 лет тому назад. Мы дружим с четырнадцати лет.

Случались ли на съемках какие-то смешные, забавные ситуации?

— У меня был лишь один съемочный день. Да и в кадре моего героя совсем немного. Наверное, самым смешным и нелепым было то, как я играл, потому что половину сцены в ресторане со мною вырезали к чертовой матери (улыбается).

Какая атмосфера царила на съемочной площадке?

— Скажу честно, атмосфера в большей степени подходила для съемок какого-то ужастика, а не комедии. Шел дождь. Мы снимали в железнодорожном депо, в котором было мрачно, гулко и сыро. Федя был снаружи вагона у монитора, а я внутри. Команды мы получали по рации. Мне было немного одиноко. Но потом как-то все расшалились, и несмотря на то, что вагон оставался на месте, мы «поехали». По сюжету сериала четыре подруги планируют родить за границей, чтобы впоследствии иметь возможность получить гражданство и переехать туда жить. Вы сами долго жили в Америке.

Приходилось ли вам встречать людей, которые прибегли именно к такому способу, или, может, вы слышали о них?

— Мы с женой слышали много разных историй, но сами мы уехали из Америки ровно тогда, когда собрались родить. Мы поняли, что хотим, чтобы наш ребенок рос в окружении бабушек и дедушек, пока они живы. А страну он сможет выбрать себе сам, когда станет взрослым.

Какие приемы вы используете для развития своих персонажей?

— Главное, на мой взгляд, чтобы персонаж был живым. А для этого в нем должны жить желания. Реализация этих желаний и устранение препятствий на пути к реализации желаний и есть действие. И если персонаж действует, а не только реагирует и органично существует в кадре, то он живее всех живых.

На ваш взгляд, успех – это везение или работа над собой?

— Успех не может быть случайным, даже если он приходит в результате удачного стечения обстоятельств или везения. Ведь удача тоже неслучайна. Она подготовлена кропотливой работой и сопутствует лишь трудолюбивым.

Поделитесь ближайшими творческими планами.