Анна Котова — о своей героине в сериале "Бэби-тур"

17 июля в 20:00 в эфире телеканала ТНТ выходит сериал «Бэби-тур». Действия происходят в 2000-х годах, главные героини отправляются в США, чтобы получить гражданство по праву родов. Мы поговорили с исполнительницей роли Гели – одной из четырех главных героинь-подруг о съемках, родах за границей и, конечно же, отдыхе в Краснодарском крае.

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Анна, в сериале «Бэби-тур» вы играете одну из главных ролей – Гелю. Опишите вашего персонажа – какая она? Есть ли между вами что-то общее?

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— В сериале я играю глубоко замужнюю женщину Гелю. На ее плечах трое сыновей, муж, хозяйство. Она очень приземленный человек, который просто плывет по течению. Можно даже сказать, что Геля безвольная. Она не принимает никаких ярких решений, и в ее жизни не происходит никаких переворотов. Геля – обычная среднестатистическая женщина.

Я, в отличие от Гели, совсем другой человек – беру все в свои руки и создаю, буквально выстраиваю свою жизнь сама, опираясь при этом на собственные желания. По сути, Геля – мой антипод.

Какие впечатления у вас остались от съемочного процесса?

— Съемки проходили чудесно. Все было комфортно и гармонично. У нас сформировалась очень классная команда. Мы с режиссером Федей Струковым отлично друг друга понимали, нам как-то очень легко работалось. Порой у меня даже было ощущение, что мы не снимаем полноценно сериал, а просто болтаем и что-то мимоходом снимаем. Все шло очень легко, думаю, что поэтому результат, на мой взгляд, получился таким хорошим и качественным.

Ваша героиня хочет родить ребенка за границей, чтобы у него была лучшая жизнь. А вы как считаете – «хорошо там, где нас нет» или это пословица для ленивых?

— Я считаю, что эта пословица для тех, кто не хочет разбираться в той жизни, которой живет здесь и сейчас. Так говорят те, кого не устраивает все то хорошее, что сейчас есть в его жизни. То есть получается, что здесь автоматически все как-то плохо, а почему плохо – разбираться не хотят или находят массу причин. Думают, что «где-то там» будет лучше, но когда человек «туда» приходит, то испытывает то же самое, потому что он в своих проблемах не разобрался. Мне кажется, это какое-то массовое заблуждение, и сейчас это абсолютно очевидно.

Ваша героиня с подругами поставили перед собой цель родить за границей и настойчиво идут к ней. А вы насколько целеустремленный человек?

— Я очень целеустремленный человек. У меня есть свой путь достижения целей, реализации желаний. Если я приняла решение, что мне что-то надо, я не буду сдаваться, пойду до конца. Но если вдруг в какой-то момент пути пойму, что моя цель изменилась, то просто сверну и пойду другим путем, так тоже бывает. Это нормально!

Случалось ли вам отказываться от каких-либо ролей? Если да, то какие это были героини по характеру?

— Конечно, случалось и случается, что я отказываюсь от каких-то ролей. Я стараюсь выбирать роли таким образом, чтобы не было очень много однотипных, похожих друг на друга героинь. Бывает, ты играешь в каком-то проекте, например русскую женщину в страданиях, и потом тебя приглашают в другой проект с похожей по характеру героиней. Поэтому сейчас стараюсь по возможности не повторяться. Знаете, я разноплановая актриса и не хочу быть заложницей одного типажа.

Тема сюжета за кадром – активные женщины в современном мире, против пассивных мужчин. Как считаете, это действительно повсеместная тенденция или она преувеличена? Многие ли знакомые в вашем окружении принадлежат одному из данных типов?

— Конечно, существует такой момент это невозможно отрицать. Все это мы видим, но тут надо понимать, что, если женщины примерили на себя роль мужчин, мужчинам не остается ничего иного, как занимать пассивную позицию. Такой перекос сейчас, конечно, есть, и очень хочется, чтобы женщина все-таки оставалась женщиной несмотря на то, что у нее может быть внутренний стержень и она может обладать сильным характером. Мы, женщины, зачастую не осознаем, какую имеем силу, и применяем ее по мужскому принципу, идем по мужскому пути.

Но женский путь, он другой! Он мягче, глубже и при этом не менее эффективный даже. Считаю, если мы пойдем по нашему истинному женскому пути, то мужчины рядом с нами станут только сильнее, активнее. Конечно, я вижу этих людей и многих из них знаю.

В современном мире стало очень популярным такое явление, как «чайлдфри», противоположное тому, что транслирует сериал «Бэби-тур». Как вы к нему относитесь?

— Я не очень хорошо знаю, насколько сейчас популярна эта тема. Не берусь никого судить, но, мне кажется, в этом вопросе каждый для себя сам решает – иметь ему детей или нет. У каждого человека своя жизнь, и он свободен выбирать, как ему жить комфортно. Есть еще такой момент, некоторые люди подвержены различным веяниям моды и за ними прячут свои страхи. Думаю, каждый человек должен осознано подходить к принятию таких решений. Ты действительно хочешь посвятить свою жизнь еще кому-то, кто для тебя важен или просто заявить: «Я – чайлдфри».

Кого вы считаете своими учителями в профессии?

— В первую очередь, моего мастера в институте, Валентина Васильевича Теплякова, царство ему небесное. Он ушел из жизни несколько лет назад. Он был моим первым учителем в профессии. Михаил Юрьевич Угаров, он худрук театра, драматург, режиссер. Он ввел меня в профессию. Боря Хлебников, который в самом начале моего творческого пути в меня поверил и давал работу. Это основные ребята, мои проводники.

Успех — это везение или работа над собой?

— Успех это все вместе: и работа над собой, и везение! Успех в моем понимании – это когда тебе выпадает шанс и ты готов на сто процентов им воспользоваться. Соответственно, ты всегда должен над собой работать.

Расскажите о самом важном совете, который помог вам в жизни?

— Наверное, это был такой совет: «Никого не слушать, кроме себя». Для меня это всегда было камнем преткновения, потому что мне много лет было сложно доверять себе. В конце концов, когда я стала это делать более осознанно, поняла, что это самый ценный совет. Поскольку только ты сам можешь знать, что для тебя действительно правильно, а что нет, что тебе надо. Никто другой не может истинно знать этого, ни твои родители, ни твои родственники, ни твои учителя.

Планируете ли отпуск этим летом? Как обычно отдыхаете? Бывали ли на курортах Краснодарского края? Есть ли там любимые места?

— У меня рабочее лето, съемки. Сейчас снимаюсь в сериале, в августе буду участвовать еще в одном проекте. Так что это лето у меня очень активное, но я все-таки планирую, как представится 4–5 свободных дней, улететь на море, чуть выдохнуть и вернуться. Обычно я так делаю, когда плотный график. Осенью, думаю, будет более длительный отпуск, и я тоже улечу к морю. Надеюсь побывать на курортах Краснодарского края, ну и конечно, в Сочи. Я люблю летать. Мне очень нравится в Сочи, обычно летаю туда на 4–5 дней, могу даже на три улететь. Выдохнуть, посмотреть на море, поплавать, если это лето, просто помедитировать, зарядиться энергией и улететь обратно. Делаю так один, два раза в год.