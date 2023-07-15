Как изменились дети-актеры из знаменитых российских сериалов
Дети растут очень быстро – это факт. Но с какой удивительной скоростью взрослеют дети-актеры. Их образы остались в памяти телезрителей.
Зато теперь, когда они выросли, так сложно принять, что время промчалось, а детки из сериалов уже большие и у некоторых даже сами обзавелись детьми.
Луиза-Габриела Бровина
Луиза-Габриела или Габи, как зовут ее друзья, попала на проект еще ребенком. Ей досталась одна из ключевых ролей – школьницы Нади Авдеевой. Именно после выхода «Закрытой школы» Габи проснулась знаменитой. Сейчас она может похвастаться обширной фильмографией.
Однако, повзрослев, она решила, что больше не хочет связывать свою жизнь с кино и переключилась на блогерство. Она стала участницей популярного ТикТок-хауса. А на днях она вышла замуж. Многие удивляются, когда узнают, что Габи уже 20 лет и она далеко уже ребёнок.
Алина Васильева
Эту девушку тоже можно узнать по роли лучшей подруги Нади Авдеевой в сериале «Закрытая школа» – Алисы. Алина Васильева с самого детства работала перед камерой, однако главных ролей ей не доставалось. Впрочем, продолжать актерскую карьеру она не стала. В 2013 году она перестала принимать приглашения режиссеров и не ходила на пробы. Сейчас Васильева активно ведет социальные сети в стиле Lifestyle. А вот о своём актерском прошлом старается не вспоминать. Алина поддерживает общение с Бровиной и они даже устроили фотосессию в стиле «Закрытой школы».
Мария Ильюхина
Многие до сих пор не могут привыкнуть к тому, что Маша из «Ворониных» выросла и стала взрослой и красивой девушкой. Ко всему прочему, Мария Ильюхина не так давно впервые стала мамой. Она родила дочку, которую назвала в свою честь – Машей. «Сколько лет я спал?!», – недоумевают пользователи сети, когда видят фото актрисы. Девушка до сих пор продолжает сниматься в кино.
Филипп и Кирилл Воробьевы
По сюжету «Ворониных» у главных героев Веры и Кости трое детей: Маша и близнецы Филя и Киря. Сериал вышел в 2009 году, на тот момент мальчикам было по 3 года. Белокурые малыши влюбили в себя телезрителей. Так, на протяжении 10 сезонов они росли перед камерами, а потом из резко сменили другие мальчики – Артем и Роман Пенчук. А Воробьевы вместе с мамой и отчимом переехали за границу и больше не снимаются в кино, да и соцсети не ведут. Пару лет назад они встретились со своей экранной мамой Екатериной Волковой.
Кстати, стоит рассказать и о братьях Пенчук. После «Ворониных» ребят не звали сниматься. Мальчики сосредоточились на учебе и спортивной борьбе. Недавно им исполнилось 16 лет.
Екатерина Старшова
Катя Старшова уже давно борется с тем, что ее постоянно называют Пуговкой, даже спустя десять лет после завершения «Папиных дочек». Актерскую карьеру девушка решила не продолжать. Она всерьез занялась танцами на льду и поступила на медицинский факультет МГУ. Девушку пригласили на съемки продолжения сериала «Папиных дочек», который выйдет в этом году. Поначалу Катя не хотела соглашаться, но позже передумала. Она решила, что таким образом сможет добиться того, что ее больше не будут принимать за 5-летнюю Пуговку.
Иван Оранский
А вот еще один персонаж из «Папиных дочек». Рыжеволосый конопатый мальчик в очках запомнился телезрителям как жених и одноклассник Пуговки – Коля. Хоть роль и была второстепенной, парень обладает внушительной фильмографией. С шести лет Иван снимался в «Ералаше». На протяжении четырех лет занимался в театральной студии «Балаганчик». А в 2011 году Оранский стал актером театра «Экспромт». Кроме того, Иван занимается музыкой и выпускает собственные треки. А еще, похоже, что он тоже вернулся в «Папины дочки».