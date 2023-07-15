Как изменились дети-актеры из знаменитых российских сериалов

Дети растут очень быстро – это факт. Но с какой удивительной скоростью взрослеют дети-актеры. Их образы остались в памяти телезрителей.

© New Magazine

Зато теперь, когда они выросли, так сложно принять, что время промчалось, а детки из сериалов уже большие и у некоторых даже сами обзавелись детьми.

Видео дня

Луиза-Габриела Бровина

New Magazine

Луиза-Габриела или Габи, как зовут ее друзья, попала на проект еще ребенком. Ей досталась одна из ключевых ролей – школьницы Нади Авдеевой. Именно после выхода «Закрытой школы» Габи проснулась знаменитой. Сейчас она может похвастаться обширной фильмографией.

Однако, повзрослев, она решила, что больше не хочет связывать свою жизнь с кино и переключилась на блогерство. Она стала участницей популярного ТикТок-хауса. А на днях она вышла замуж. Многие удивляются, когда узнают, что Габи уже 20 лет и она далеко уже ребёнок.

Алина Васильева

New Magazine

Эту девушку тоже можно узнать по роли лучшей подруги Нади Авдеевой в сериале «Закрытая школа» – Алисы. Алина Васильева с самого детства работала перед камерой, однако главных ролей ей не доставалось. Впрочем, продолжать актерскую карьеру она не стала. В 2013 году она перестала принимать приглашения режиссеров и не ходила на пробы. Сейчас Васильева активно ведет социальные сети в стиле Lifestyle. А вот о своём актерском прошлом старается не вспоминать. Алина поддерживает общение с Бровиной и они даже устроили фотосессию в стиле «Закрытой школы».

Мария Ильюхина

New Magazine

Многие до сих пор не могут привыкнуть к тому, что Маша из «Ворониных» выросла и стала взрослой и красивой девушкой. Ко всему прочему, Мария Ильюхина не так давно впервые стала мамой. Она родила дочку, которую назвала в свою честь – Машей. «Сколько лет я спал?!», – недоумевают пользователи сети, когда видят фото актрисы. Девушка до сих пор продолжает сниматься в кино.

Филипп и Кирилл Воробьевы

New Magazine

По сюжету «Ворониных» у главных героев Веры и Кости трое детей: Маша и близнецы Филя и Киря. Сериал вышел в 2009 году, на тот момент мальчикам было по 3 года. Белокурые малыши влюбили в себя телезрителей. Так, на протяжении 10 сезонов они росли перед камерами, а потом из резко сменили другие мальчики – Артем и Роман Пенчук. А Воробьевы вместе с мамой и отчимом переехали за границу и больше не снимаются в кино, да и соцсети не ведут. Пару лет назад они встретились со своей экранной мамой Екатериной Волковой.

Кстати, стоит рассказать и о братьях Пенчук. После «Ворониных» ребят не звали сниматься. Мальчики сосредоточились на учебе и спортивной борьбе. Недавно им исполнилось 16 лет.

New Magazine

Екатерина Старшова

New Magazine

Катя Старшова уже давно борется с тем, что ее постоянно называют Пуговкой, даже спустя десять лет после завершения «Папиных дочек». Актерскую карьеру девушка решила не продолжать. Она всерьез занялась танцами на льду и поступила на медицинский факультет МГУ. Девушку пригласили на съемки продолжения сериала «Папиных дочек», который выйдет в этом году. Поначалу Катя не хотела соглашаться, но позже передумала. Она решила, что таким образом сможет добиться того, что ее больше не будут принимать за 5-летнюю Пуговку.

Иван Оранский

New Magazine