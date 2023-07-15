Стало известно, сколько платят Нагиеву за съемочный день

Стало известно, сколько платят актеру Дмитрию Нагиеву за съемочный день
Актеры уровня Дмитрия Нагиева в качестве гонорара могут получать более 300 тысяч рублей в день. Об этом News.ru рассказал председатель российского Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.
По словам Кириса, размер вознаграждения часто связан с особыми условиями продюсеров, опыта, известности артиста и общего количества денег, которые выделены на производство того или иного проекта.
Как правило, гонорар, который исполнители главных и второстепенных ролей получают каждый месяц, фиксированный. Работа актеров эпизодов оплачивается посменно. Артисту могут заплатить от 200 тысяч до миллиона рублей в месяц.
Когда снимают полнометражное кино, гонорар выплачивают в зависимости от количества съемочных дней, медийности актера и общего бюджета. В каждом случае суммы будут свои. Ставки от 15 тысяч рублей за день работы для эпизодов и до 300 тысяч для тех, кто уже стал популярным. Гонорары суперзвезд могут быть гораздо выше.