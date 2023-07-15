Стало известно, сколько платят Нагиеву за съемочный день

Актеры уровня Дмитрия Нагиева в качестве гонорара могут получать более 300 тысяч рублей в день. Об этом News.ru рассказал председатель российского Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.

По словам Кириса, размер вознаграждения часто связан с особыми условиями продюсеров, опыта, известности артиста и общего количества денег, которые выделены на производство того или иного проекта.

Как правило, гонорар, который исполнители главных и второстепенных ролей получают каждый месяц, фиксированный. Работа актеров эпизодов оплачивается посменно. Артисту могут заплатить от 200 тысяч до миллиона рублей в месяц.