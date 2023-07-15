Пересильд, Налич и Яцко исполнили песни Владимира Высоцкого

В столичном парке "Зарядье" только что завершился большой концерт, посвященный 85-летию Владимира Высоцкого. На сцене - по-настоящему звездный состав. Юлия Пересильд, Петр Налич, Александр Яцко, многие другие, все они исполняли песни юбиляра.

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Пересильд, вышедшая на сцену в длинном красном платье, спела "Песню о двух красивых автомобилях", которую, к слову, когда-то исполняла Марина Влади. Надо сказать, у российской актрисы получилась своя, очень мощная версия этого шлягера.

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Отдал честь Высоцкому и Александр Яцко, который песни Владимира Семеновича исполняет давно и делает это с блеском. Чего стоит, например, однажды перепетая им "Ярмарка", которая и при жизни ее сочинителя была весьма актуальной, но Яцко сделал из нее исповедь времени и одновременно выговор поколению. Однако для концерта в "Зарядье" актер выбрал "Балладу о вольных стрелках", тоже ничуть не устаревшую. Вышло в итоге надрывно и очень точно. Также Александр Яцко исполнил в этот вечер "Балладу о борьбе".

Петр Налич, в свою очередь, подарил зрителям свою трактовку песни "Дом хрустальный", которая впервые прозвучала в кинокартине "Хозяин тайги". И без того чувственные стихи Высоцкого зазвучали у Налича так, словно бы он исполнял гимн любви. Зрители даже не старались удерживать слезы.

Со своим Высоцким выходили на сцену "Зарядья" и другие известные артисты, Михаил Тройник, Алексей Гоман… Все песни сопровождались кадрами кинохроники, которые вновь оживили образы Высоцкого.

Среди почетных гостей были замечены Светлана Немоляева, Александр Лазарев-старший и Александр Лазарев-младший. Они пришли не только отдать дань памяти великому коллеге, но и поддержать свою родственницу Полину Лазареву, которая вместе с Дмитрием Харатьяном вела юбилейный вечер.

Харатьян рассказал зрителям любопытный факт. Оказывается, на съемках фильма "Гардемарины, вперед" ему довелось сниматься в ботфортах Высоцкого.

85-летию москвича Владимира Высоцкого сегодня был посвящен весь "Киновыходной" в парке "Зарядье". Гостям представили художественные зарисовки, иммерсивный спектакль, музыкальную фантазию, концерт и даже дефиле, где воспроизвели образы поэта и его супруги Марины Влади.

Перед медиацентром воссоздали московский дворик, где самые обычные жители чередовали утреннюю гимнастику с игрой в домино. В другой части парка звучали отрывки из музыкальной сказки "Алиса встране чудес".

Завершился "Киновыходной" просмотром на 35-миллиметровой пленке фильма Александра Митты "Как царь Петр арапа женил", в котором Владимир Семенович сыграл главную роль, арапа. Вероятно, именно с этих съемок на киностудии и сохранились те ботфорты, которые по наследству перешли Харатьяну.