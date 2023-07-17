Рон Перлман — о студиях, отказавшихся слушать бастующих

Есть одно единственное, прежде чем я закончу, у*****к, который это сказал, что мы будем продолжать игнорировать их, а они будут терять деньги и дома. Послушай меня. Есть много способов потерять свой дом. Отчасти это связано с финансами, отчасти с кармой, а отчасти просто с выяснением того, кто, чёрт возьми, это сказал. Вы хотите, чтобы семьи актёров голодали, а вы в этом время зарабатываете $ 27 чёртовых млн в год, не делая ничего.