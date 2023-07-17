Звезде сериала «В Филадельфии всегда солнечно» диагностировали задержку развития

«Это не то, о чем я обычно говорю публично. Но я подумал, что есть люди, которые борются со схожими проблемами. И хочу напомнить вам, что вы не одиноки. Не глупы. Не «плохие». Иногда вам так может показаться, но это неправда», — заявил актер.