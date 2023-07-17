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Звезде сериала «В Филадельфии всегда солнечно» диагностировали задержку развития

Актер Роб Макэлхени признался, что ему диагностировали «расстройство нейроразвития и неспособность к обучению». Слова звезды в «В Филадельфии всегда солнечно» передает Deadline.

Звезде сериала «В Филадельфии всегда солнечно» диагностировали задержку развития
© Газета.Ru

Макэлхени добавил, что врачи поставили ему этот диагноз недавно — в 46 лет.

«Это не то, о чем я обычно говорю публично. Но я подумал, что есть люди, которые борются со схожими проблемами. И хочу напомнить вам, что вы не одиноки. Не глупы. Не «плохие». Иногда вам так может показаться, но это неправда», — заявил актер.

Расстройства нервно-психического развития — большая группы состояний, которые влияют на функции мозга — они сказываются на формировании навыков общения, двигательных навыков или характеристик поведения. По данным Dignity Health, это могут быть как легкие нарушения, так и тяжелые расстройства. Среди них, например, СДВГ, синдром Туретта, шизофрения и аутизм.

В апреле 2023 года певица Лили Аллен призналась, что ей поставили диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» во взрослом возрасте. Ранее этот же недуг нашли у ведущей телепрограммы «Лучший пекарь Британии» Сью Перкинс и актера и комика Джонни Вегаса, которому его диагностировали в 52 года.

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