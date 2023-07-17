Василий Ливанов рассказал, как Миронов страдал от Ширвиндта

Звезда "Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Василий Ливанов вспомнил о том, каким человеком был его коллега Андрей Миронов. Он охарактеризовал его как "маменькиного сынка".

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Этим Ливаном поделился в интервью 7days.ru.

"В нем это сидело крепко. Свою ранимость Андрюша скрывал за шутками. Его могло ранить неосторожно сказанное слово. Ширвиндт и другие его товарищи были безжалостными шутниками, от этого Андрюша всерьез страдал. Они часто устраивали розыгрыши, и Миронов был их жертвой", - признался актер.

Ливанов добавил, что ему самому случалось разыгрывать Миронова, однако он делал это в одиночку. Один из розыгрышей актер устроил во время их совместных съемок в картине "Год как жизнь" Азербайжана Мамбетова и Григория Рошаля.

"Андрюша играл Энгельса, я - поэта Веерта. И как-то попросил свою первую жену позвонить Миронову по телефону в воскресенье 1 апреля, представиться новой ассистенткой Рошаля и вызвать через два часа на срочную досъемку", - вспомнил Ливанов.

Актер через полчаса снова перезвонил Миронову, чтобы остановить его, но звезда "Бриллиантовой руки" уже отправился на "Мосфильм". Как вспоминает Ливанов, артист сильно злился, когда приехал, а двери оказались закрыты - он стучался и кричал так, что охрана хотела вызвать милицию.

При этом, вспоминает Ливанов, Миронов не стал обижаться на него из-за первоапрельской шутки. Он сам любил подкалывать коллегу - однажды вместо шоколадки подсунул сургучную пломбу.