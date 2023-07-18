Николас Кейдж отказался посетить Монреальский кинофестиваль

"Мы с грустью сообщаем, что из-за забастовки Гильдии киноактеров Николас Кейдж не сможет присутствовать на фестивале в следующие выходные. Наши сердца с актерами, а также с Гильдией сценаристов США. Мы надеемся, что профсоюзы скоро заключат справедливую сделку", — сообщается в официальном обращении дирекции фестиваля.