Николас Кейдж отказался посетить Монреальский кинофестиваль
Николас Кейдж отказался посещать крупнейший канадский жанровый кинофестиваль "Фантазия" из-за забастовки актеров, сообщает Variety.
Голливудский актер должен был появиться на смотре 22 июля, где он должен был представить новую картину со своим участием "Схватка с дьяволом". Также Кейдж должен был получить в рамках фестиваля почетную награду за достижения в карьере.
"Мы с грустью сообщаем, что из-за забастовки Гильдии киноактеров Николас Кейдж не сможет присутствовать на фестивале в следующие выходные. Наши сердца с актерами, а также с Гильдией сценаристов США. Мы надеемся, что профсоюзы скоро заключат справедливую сделку", — сообщается в официальном обращении дирекции фестиваля.
Международный фестиваль фантастического кино "Фантазия" проходит в Монреале с 1996 года. За эти годы смотр стал одним из крупнейших в Канаде и важнейших для мирового жанрового кино.
Картина "Схватка с дьяволом" выйдет в российский прокат 20 июля. Помимо Кейджа в фильме также сыграл Юэль Киннаман.