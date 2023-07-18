Майкл Сера хотел завершить карьеру в 19 лет

"Я банально не знал, как вести себя, когда иду по улице. Слава делает так, что вам неудобно в собственной шкуре. Она делает вас параноиком и странным. В этом было много замечательных вещей, и я встретил много замечательных людей, но также было много плохой энергии, с которой я не был готов справиться", — поделился Сера.