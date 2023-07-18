Майкл Сера хотел завершить карьеру в 19 лет

Майкл Сера признался, что хотел завершить актерскую карьеру в 19 лет
Звезда "Барби" и "Скотт Пилигрим против всех" Майкл Сера признался, что хотел завершить актерскую карьеру в 19 лет. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.
В конце нулевых у актера одним за другим вышли популярные подростковые хиты, включая оскароносную драму "Джуно" и комедию "SuperПерцы".
Благодаря им Сера обрел международную известность, что пагубно сказалось на его эмоциональном состоянии.
"Я банально не знал, как вести себя, когда иду по улице. Слава делает так, что вам неудобно в собственной шкуре. Она делает вас параноиком и странным. В этом было много замечательных вещей, и я встретил много замечательных людей, но также было много плохой энергии, с которой я не был готов справиться", — поделился Сера.
Также актер пожаловался на то, что поклонники регулярно нарушали его личные границы, а он в силу юного возраста еще не умел за себя постоять.
"Внимание посторонних может быть токсичным. Особенно когда люди выпьют. Многим казалось забавным схватить подростка и требовать от него фото или чтобы он присоединился к их компании. Тогда я был еще очень неопытен, чтобы защитить себя", — подытожил он.