Где сейчас Джамшут из шоу “Наша Russia”

Дуэт Равшана и Джамшута в шоу “Наша Russia” покорил многих зрителей. Комичные ситуации со строителями из ближнего зарубежья показали собирательный образ наемных рабочих и стереотипы о них. Равшана сыграл Михаил Галустян, который продолжает работать на телевидении. А роль его напарника исполнил актер Валерий Магдьяш, который не стал продолжать свою деятельность.

© Кадр из шоу "Наша Russia"

О том, как сложилась жизнь актера после популярного шоу, — в материале “Рамблера”.

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Валерий Магдьяш родился в Кишиневе в семье милиционера и бухгалтера. В школе играл в театре и преподаватели заметили у него склонность к артистизму и талант. Сам он хотел поступить в театральное училище, но не сделал этого из-за запрета родителей. В итоге будущий актер окончил строительное училище и служил на Дальнем Востоке.

После службы он все-таки решился начать карьеру актера: переехал в Москву и поступил в ГИТИС. После того, как получил образование, выступал в составе труппы Московского театра комедии. В 90-х годах работал театральным продюсером и думал, что свяжет свою жизнь с театром.

Однако в 1992 году состоялся его дебют в кино. Это была небольшая роль в комедийном фильме “Маленький гигант большого секса”. После этого он продолжил сниматься в кино, и это были небольшие роли. А уже в 2006 году его пригласили в шоу “Наша Russia”, после которого к нему пришла слава. Дальше он продолжал сниматься в кино, но последний раз появлялся на экранах в 2014 году — он сыграл в эпизоде фильма “С осенью в сердце”, после чего зрители не видели актера.

Кадр из телепередачи «За гранью»

В 2018 году он неожиданно появился в качестве гостя в телепрограмме “Прямой эфир”. Он рассказал, что несколько лет назад нес в банк свои сбережения, но на него напали и ограбили. До этого он продал свою квартиру, в итоге остался без жилья и денег.