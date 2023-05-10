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Михаил Галустян рассказал, почему не хочет участвовать в "Новых звездах в Африке"

Комик и актер Михаил Галустян рассказал, почему не захотел участвовать в шоу "Новые звезды в Африке". Об этом сообщает издание "7 Дней".

Как признался артист, он думал об участии в шоу, так как любит интеллектуальные и экстремальные задания, но в программе его смутил один нюанс.

Галустян отказался от участия в шоу "Новые звезды в Африке" из-за того, что герои проекта должны голодать. Из-за этого они становятся раздраженными и агрессивными. Поэтому актер отказался от участия.

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Он пояснил, что не смог бы стать участником и не хотел, чтобы зрители увидели его с плохой стороны.

Ранее сообщалось, что Михаил Галустян высказался о юморе шоу "ЧБД" и "Прожарка".

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