Михаил Галустян рассказал, почему не хочет участвовать в "Новых звездах в Африке"
Комик и актер Михаил Галустян рассказал, почему не захотел участвовать в шоу "Новые звезды в Африке". Об этом сообщает издание "7 Дней".
Как признался артист, он думал об участии в шоу, так как любит интеллектуальные и экстремальные задания, но в программе его смутил один нюанс.
Галустян отказался от участия в шоу "Новые звезды в Африке" из-за того, что герои проекта должны голодать. Из-за этого они становятся раздраженными и агрессивными. Поэтому актер отказался от участия.
Он пояснил, что не смог бы стать участником и не хотел, чтобы зрители увидели его с плохой стороны.
Ранее сообщалось, что Михаил Галустян высказался о юморе шоу "ЧБД" и "Прожарка".