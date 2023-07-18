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Актер Девон Сава заявил, что создатели "Пункта назначения" не заплатили ему за съемки

Звезда «Пункта назначения» Девон Сава пожаловался на авторов франшизы, которые не выплатили ему гонорар за участие в пятом фильме серии, сообщает People.

Звезда «Пункта назначения» обвинил авторов франшизы в невыплате гонорара
© Газета.ру

Своим личным негативным опытом Сава решил поделиться на фоне забастовки Гильдии киноактеров США. По словам актера, эпизод с ним в пятой части был использован без его согласия, а сам он не получил никаких финансовых отчислений.

«Они даже не сказали мне, что я был в этом фильме. Я узнал об этом уже после, когда они пригласили меня на премьеру. В моем контракте на съемки в первой части был раздел, в котором говорилось, что они владеют отснятым материалом и могут использовать его в будущем. Я ошибочно предположил, что речь идет об их использовании в прессе. Я был неправ», — признался Сава.

Голливудские киностудии предложили актерам $1 миллиард до объявления забастовки, которая началась 14 июля.

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