Звезда «Пункта назначения» обвинил авторов франшизы в невыплате гонорара

«Они даже не сказали мне, что я был в этом фильме. Я узнал об этом уже после, когда они пригласили меня на премьеру. В моем контракте на съемки в первой части был раздел, в котором говорилось, что они владеют отснятым материалом и могут использовать его в будущем. Я ошибочно предположил, что речь идет об их использовании в прессе. Я был неправ», — признался Сава.