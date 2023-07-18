Звезда «Пункта назначения» обвинил авторов франшизы в невыплате гонорара

Актер Девон Сава заявил, что создатели "Пункта назначения" не заплатили ему за съемки
Звезда «Пункта назначения» Девон Сава пожаловался на авторов франшизы, которые не выплатили ему гонорар за участие в пятом фильме серии, сообщает People.
Своим личным негативным опытом Сава решил поделиться на фоне забастовки Гильдии киноактеров США. По словам актера, эпизод с ним в пятой части был использован без его согласия, а сам он не получил никаких финансовых отчислений.
«Они даже не сказали мне, что я был в этом фильме. Я узнал об этом уже после, когда они пригласили меня на премьеру. В моем контракте на съемки в первой части был раздел, в котором говорилось, что они владеют отснятым материалом и могут использовать его в будущем. Я ошибочно предположил, что речь идет об их использовании в прессе. Я был неправ», — признался Сава.
Голливудские киностудии предложили актерам $1 миллиард до объявления забастовки, которая началась 14 июля.